Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wieder in rechtmäßigen Händen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gegen 17:40 Uhr wurde am Donnerstagabend eine polizeibekannte Frau in der Bergstraße in Bad Klosterlausnitz kontrolliert. Hierbei fiel die Aufmerksamkeit der Polizeibeamten besonders auf das mitgeführte Mountainbike. Bei einer Kontrolle des Fahrrades, welches neu- und hochwertig erschien, wurde bekannt, dass nach diesem gefahndet wird. Der Besitzer hatte es am Mittwoch als gestohlen gemeldet. Das Rad wurde sichergestellt und folglich an den rechtmäßigen Eigentümer übergeben.

