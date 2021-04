Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streitigkeit zwischen Jugendlichen

Jena (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen kam es am Donnerstagabend in der Erlanger Allee in Jena. Gegen 18:30 Uhr meldete sich eine Zeugin und teilte mit, dass sich zwei Jungs nach einer verbalen Auseinandersetzung geschlagen haben und es einem 16-Jährigen aktuell nicht so gut gehen würde. Als die eingesetzten Kräfte vor Ort eintrafen, war die Lage ruhig. Letztlich kam es zu einer Streitigkeit zwischen dem 16-Jährigen und einem 17 Jahre alten Freund, wobei der 17-Jährige gegen die Hand trat und eine Flasche Bier gegen das Schienbein seines Freundes schmiss, sodass dieser Schmerzen hatte. Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung wurden aufgenommen.

