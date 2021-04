Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu spät bemerkt

Jena (ots)

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Erfurter Straße in Jena. Ein 50-Jähriger musste verkehrsbedingt mit seinem Skoda halten. Eine 54-jährige Ford-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf den stehenden Skoda auf. Aufgrund des Zusammenstoßes war das Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 15-jährige Beifahrerin des Fords wurde zur Sicherheit ins Klinikum gebracht, da sie über leichte Schmerzen klagte.

