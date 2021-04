Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 23.04.2021

Weimar (ots)

Eingebrochen

In ein derzeit leerstehendes Haus eines Ortsteiles der Landgemeinde am Ettersberg brachen Unbekannte im Verlauf der zurückliegenden Woche ein. Es wurden mehrere Türen aufgebrochen, um Zutritt zu dem Haus zu erlangen. Wie sich herausstellte durchsuchten der oder die Täter im Anschluss das gesamte Haus. Ob er oder sie fündig wurden, konnte noch nicht festgestellt werden.

Dach beschädigt

Ein Schaden von etwa 2.000 Euro entstand an einem Glasvordach eines Verbrauchermarktes in Bad Berka. Erste Sichtungen lassen den Verdacht zu, dass ein Lkw im Rahmen einer Warenanlieferung das Vordach touchierte und dadurch beschädigte. Vermutlich passierte der Unfall innerhalb der letzten zwei Wochen.

Verkehrskontrollen

Im Rahmen von durchgeführten Verkehrskontrollen wurden gegen mehrere Fahrzeugführer gestern Ermittlungs- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ohne Versicherungsschutz waren zwei Männer in einem Renault in der Brahmsstraße unterwegs. Da für das Auto bereits seit Beginn des Jahres kein Schutz mehr besteht, wurde das angebrachte amtliche Kennzeichen entstempelt. Ähnlich erging es dem 39-jährigen Fahrer eines VW. Als dieser in der E.-Rosenthal-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde, stellte sich heraus, dass auch für dieses Auto kein Versicherungsschutz mehr besteht. Am späteren Nachmittag geriet der Fahrer eines E-Rollers in eine Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 29-Jährigen stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Allen wurde die Weiterfahrt untersagt.

