Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsüberwachung in Hopfgarten

Weimarer Land (ots)

Wie bereits in der Vorwoche berichtet, mehrten sich die Bürgerbeschwerden in Hopfgarten ob der widerrechtlichen Durchfahrt einiger Verkehrsteilnehmer und somit der Missachtung der Verkehrsbeschilderung der Straße "Bei der Kirche". Bei der ersten Kontrolle beließ es der Kontaktbereichsbeamte bei mündlichen Verwarnungen sowie entsprechenden Belehrungen. Jedoch mit dem Hinweis versehen, dass zukünftige Verstöße geahndet werden würden. Am gestrigen Mittwoch, den 21.04.2021, erfolgte abermals eine Kontrolle. Zeitversetzt für je eine halbe Stunde passierten insgesamt 18 Fahrzeuge die besagte Örtlichkeit. Sechs von Ihnen waren zur Durchfahrt berechtigt, zwölf Fahrzeugführer jedoch mussten sich ordnungsrechtlich verantworten und beglichen die resultierenden Verwarngelder vor Ort. Auch wenn ein Rückgang der widerrechtlich durchfahrenden Fahrzeuge zur Vorwoche festgestellt werden konnte, wird dies nicht die letzte Kontrolle in Hopfgarten gewesen sein.

