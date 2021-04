Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauchtour

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 14-Jähriger und sein 15-Jahre alter Freund waren am Mittwochabend, gegen 23:30 Uhr, in Hermsdorf unterwegs. Als Polizeibeamte die beiden Streuner kontrollieren wollten, versuchten sich die beiden Jungs durch Wegrennen der Maßnahme zu entziehen. Nach einer kurzen Nacheile konnten aber beide Ausreißer eingeholt und kontrolliert werden. Die Polizeibeamten fanden Tabakwaren bei den Jugendlichen. Als die Teenies an ihre Eltern übergeben wurden, staunten diese nicht schlecht. Sie hatten gar keine Ahnung, dass die beiden Freunde sich heimlich aus dem Haus schlichen, um auf Erkundungs- und Rauchtour im Stadtgebiet zu gehen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell