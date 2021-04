Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuer im Wald entzündet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch einen Anwohner wurde am Mittwochnachmittag beobachtet, dass in einem kleinen Waldstück nahe Eisenberg Rauchwolken aufsteigen und Kinderstimmen zu hören sind. Vor Ort konnte eine illegal betriebene Feuertonne festgestellt werden, welche eine Gefahr für umherstehende Bäume darstellte. Durch die eingesetzten Beamten konnte eine Gruppe Kinder ausfindig gemacht werden, welche Hinweise zu dem Verursacher geben konnten. Der 12-Jährige "Feuerteufel" konnte im Nahbereich festgestellt und anschließend an seine Eltern übergeben werden.

