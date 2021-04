Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl hochwertiger E-Bikes

Jena (ots)

Bereits am Dienstag kam es in der Carl-Zeiss-Promenade, auf einem dortigen Parkplatz, zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Der 58-jährige Eigentümer meldete sich am Mittwoch bei der Polizei und teilte den Diebstahl mit. Das hochwertige graue Fahrrad der Marke Stevens war mit einem stabilen Abus-Faltschloss am Fahrradständer ordnungsgemäß gesichert. Trotzdem schafften die unbekannten Täter das Rad im Wert von knapp 2700 Euro, inclusive Schloss, zu entwenden. Ein weiteres E-Bike wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Beethovenstraße in Jena entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zum Haus und begaben sich anschließend in den Kellerbereich. Hier öffneten die Unbekannten gewaltsam die Tür der Kellerbox, sodass sie Zutritt erlangten. In dem Raum befanden sich zwei Räder, die mit einem Bügelschloss gesichert waren. Der oder die Täter entfernten das Schloss mit Gewalt und nahmen das 2000-Euro teure E-Bike an sich, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

