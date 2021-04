Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gespaltenes Verhältnis

Jena (ots)

Dass Hunde und Paketzusteller ein gespaltenes Verhältnis zueinander haben, zeigt mal wieder ein Einsatz am Mittwoch in der Kahlaischen Straße in Jena. Als ein Paketlieferant das Grundstück eines 39-Jährigen betrat, wurde dieser von seinem Hund angegriffen und leicht in die Hand gebissen. Der Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde aufgenommen.

