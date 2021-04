Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laser durch die Wand

Jena (ots)

Durch Wände hindurch, mitten in sein Ohr und seinen Kopf. So teilte ein 30-Jähriger der Polizei Jena am Mittwochmittag den Angriff auf seine Person mit. Ohne Punkt und Komma berichtete der junge Mann über Attacken mit einem Laserpointer, der durch Wände direkt in sein Ohr gestrahlt wird und dadurch sichtbare Verletzungen hervorruft. Bereits seit über sechs Monaten muss er der junge Mann das ertragen. Eine Überprüfung ergab natürlich, dass weder ein Angriff auf den 30-Jährigen vorlag, noch Laserpointer durch Wände strahlen können. Der polizeibekannte junge Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

