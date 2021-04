Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 21.04.2021 gegen 11:00 Uhr in der Schulbergstraße in Apolda. Eine Zeugin informierte die Polizei, dass ein Fahrer mit Sattelzugmaschine entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in die Schulbergstraße aus Richtung Erfurter Straße eingefahren ist. Beim Abbiegen in die Dr. Rudi-Moser-Straße beschädigte dieser nach mehreren Rangierversuchen einen geparkten Pkw Renault. Der Lkw mit ausländischem Kennzeichen entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500,-EUR.

Zu einem Brand einer Hecke von ca. 1m kam es am 21.04.21 in der Erfurter Straße in Apolda. Die Hecke wurde durch Arbeiten mit einem Gasbrenner entzündet. Durch Einsatz mit selbst herbeigebrachten Feuerlöschern konnte der Brand gelöscht werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

