Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrdienst verprügelt

Jena (ots)

Weil ein 37-Jähriger scheinbar mit den Fahrleistungen eines 62-jährigen Mannes nicht einverstanden war, kam es am Dienstagabend in Jena zu einer Körperverletzung. Der 62-Jährige ist als Fahrer für die Abholung der Mitarbeiter eines Pakettransportunternehmens zuständig. Am Dienstag führte ihn seine Fahrt wieder von Mörsdorf nach Jena und nahm hier mehrere Mitarbeiter mit. Auf Höhe Paradiesbahnhof verließen alle Fahrzeuginsassen das Fahrzeug, bis auf den 37-Jährigen. Dieser wollte scheinbar nicht aussteigen, sodass der 62-Jährige wieder in Richtung Mörsdorf verlegen wollte. An der Ampel zur Stadtrodaer Straße bedrängte der junge Mann den Fahrer plötzlich, woraufhin dieser ausstieg und den 37-Jährigen aufforderte das Fahrzeug zu verlassen. Plötzlich griff der junge Mann seinen Fahrer an und schlug ihn unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass der 62-Jährige leicht verletzt wurde. Eine Anzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.

