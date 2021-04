Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 50-Jährige unter Drogen

Jena (ots)

Eine 50-jährige VW-Fahrerin wurde am Dienstagabend in der Prüssingstraße in Jena einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen führten die eingesetzten Kräfte einen Drogentest mit der Frau durch. Dieser zeigte schnell ein positives Ergebnis auf mehrere illegale Substanzen. Die 50-Jährige wurde ins Klinikum zur Blutentnahme gebracht. Sie muss sich nun wegen Fahren unter berauschenden Mitteln verantworten.

