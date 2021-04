Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Jena (ots)

In der Leipziger Straße/ Ecke Scharnhorststraße in Jena verunfallten am späten Dienstagnachmittag zwei Fahrzeuge, sodass die Straße kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Eine 58-Jährige war mit ihrem Renault auf der Scharnhorststraße in Richtung Camburger Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Leipziger Straße kam eine 56-Jährige gefahren, welche an der Kreuzung vorfahrtsberechtigt ist. Die Renault-Fahrerin bemerkte dies aber scheinbar zu spät und beide Pkws kollidierten. Aufgrund des Zusammenstoßes war der Verursacherfahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die beiden Frauen blieben glücklicherweise unverletzt.

