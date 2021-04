Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Katalysator ausgebaut

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Der Katalysator eines Fahrzeuges wurde in Eisenberg entwendet. Der oder die Täter gelangten auf das weit umfriedete Gelände in der Jenaer Straße und trennten den Katalysator eines abgestellten Pkw aus dem Auspuffstrang heraus, nahmen diesen an sich und entkamen unerkannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell