Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dreister Diebstahl

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In Grabsdorf haben unbekannte eine ältere frau bestohlen. Ein 37-Jähriger ist mit dem Umbau des Einfamilienhauses seiner Großmutter beschäftigt und legte in diesem Zusammenhang einen Eisenträger und Kupferkabel auf dem Hof des Hauses ab. Am Montagmorgen, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein weißer Transporter mit vier Personen vor. Die Personen äußerten gegenüber der 90-Jährigen im gebrochenen Deutsch mit, dass es sich hierbei um "Schrott" handelt. Die ältere Dame war zu diesem Zeitpunkt alleine auf dem Grundstück und ging davon aus, dass die Personen durch den Enkel legitimiert wurden die Sachen abzuholen. Fortfolgend ließ die 90-Jährige die Unbekannten auf den Hof fahren und diese luden die Kupferkabel, sowie den Eisenträger auf. Die Frau gab den Personen aus Dankbarkeit noch 20 EUR Trinkgeld, bevor dich sich die Unbekannten in Richtung Poppendorf entfernten.

