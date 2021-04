Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zerstörung auf dem Schulgelände

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Sachbeschädigung, die sich über das vergangene Wochenende zugetragen hat, wurde am Montagmorgen der Polizei Saale-Holzland gemeldet. Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Gelände einer Grundschule in Orlamünde. In der Folge beschädigten der oder die Täter verschiedene Blumenbeete, einen Baum sowie einen Lehmofen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

