Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Radfahrer

Jena (ots)

Ein 35-jähriger Radfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Unfall in der Stadtrodaer Straße leicht verletzt. Der junge Mann querte mit seinem Bike die Kreuzung Stadtrodaer Straße aus Richtung Friedrich-Engels-Straße kommend, bei grüner Lichtzeichenanlage für Fußgänger und Radfahrer. Plötzlich kommt ein 60-jähriger Ford-Fahrer aus der Friedrich-Engels-Straße gefahren und bog nach rechts in Richtung Stadtzentrum ab. Hierbei übersieht der Mann den Radfahrer und es kommt zur Kollision, wobei der 35-Jährige über die Motorhaube geschleudert wurde. Mit leichten Verletzungen wurde der junge Mann ins Klinikum gebracht.

