Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 5000-Euro Fahrrad gestohlen

Jena (ots)

Unbekannte sind in der Talstraße in Jena in den Fahrradraum eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben ein hochwertiges Fahrrad entwendet. Wie der 27-jährige Besitzer mitteilte, stand das 5000 Euro teure Rad im Keller und war in sich mit einem Schloss gesichert. Wie der oder die Täter in das Objekt gelangten ist bisher noch unklar, da keinerlei Hebelspuren oder ähnliches ersichtlich waren.

