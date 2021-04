Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kein Alkohol- Schild gestohlen

Jena (ots)

Den Diebstahl des Alkoholverbotszeichens auf der Wasserachse in Winzerla hat die Stadt Jena am Montag zur Anzeige gebracht. Auf Höhe der Turnhalle einer Grundschule und an der Schrödingerstraße /Ecke Wasserachse war die Beschilderung im vergangenen Jahr angebracht wurden, nun fehlt von ihr jede Spur. Der Wiederbeschaffungswert beläuft sich auf etwa 300 Euro.

