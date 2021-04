Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einem Wildunfall kam es am 19.04.2021 gegen 22:35 Uhr auf der Landstraße zwischen Niederreißen und Buttstädt, welche die Fahrerin eines Pkw VW Polo befuhr. Ein Fuchs sprang von rechts auf die Fahrbahn vor das Fahrzeug. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Fuchs verendete an der Unfallstelle. Die Höhe des Sachschadens am Fahrzeug konnte nicht genau bestimmt werden.

