Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Nachbarschaftsstreit eskalierte am Sonntagmorgen in Kahla. Als ein 59-Jähriger mit seinem Hund Gassi gehen wollte, wurde er beim Verlassen des Wohnhauses unvermittelt von einem 55-Jährigen tätlich angegriffen, sowie bedroht und beleidigt. Hierbei wurde der 59-Jährige leicht verletzt, konnte aber das Haus verlassen, um weiteren Streitigkeiten aus dem Weg zu gehen. Der 55-jährige Täter konnte durch die eingesetzten Kräfte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Mit einem Atemalkoholwert von 2,77 Promille, um 08:45 Uhr, stand dieser erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Da er aber auch nach einer Ermahnung durch die Polizei die Bedrohungen gegen seinen Nachbarn nicht einstellte, wurde er kurzerhand in Gewahrsam genommen und in den Abendstunden wieder an seine Wohnanschrift entlassen. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell