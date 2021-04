Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel getrunken

Jena (ots)

Ein 57-Jähriger wurde in der Nacht zu Montag einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit seinem Toyota auf der Camsdorfer Brücke unterwegs, als er durch die Beamten gestoppt wurde. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0.62 Promille. In diesem Zusammenhang wurde ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz aufgenommen. Ebenso konnte ein Radfahrer kurze Zeit später am Volksbad in Jena kontrolliert werden. Auch der 32-Jährige stand erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Mit einem Wert von 1,62 Promille im Vortest, wurde der Mann ins Klinikum gebracht und mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Eine Anzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss war die logische Konsequenz.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell