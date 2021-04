Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl aus Pkw

Jena (ots)

Unbekannte haben bei einem Toyota die hintere Scheibe beschädigt und eine Aktentasche mit Dokumenten und Bargeld entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz einer Schule in der alten Hauptstraße in Jena abgestellt. Mit einem Stein, welcher sich noch im Pkw befand, haben der oder die Täter die Seitenscheibe eingeschlagen. Anschließend nahmen sie das Beutegut an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

