Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Zu einer Alarmierung der Feuerwehr und Polizei kam es am Sonntagnachmittag, da in einer Gartenanlage in der Max-Planck-Straße erhebliche Rauchentwicklung festgestellt wurde. Es stellte sich heraus, dass ein Gartenbesitzer Schnittgrün in einer Feuertonne verbrannte. Die Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Gärtner wurde gefertigt.

In der Zeit von 10:30 Uhr bis 11: 15 Uhr des 16.04.2021 ereignete sich in Apolda, Parkhaus Marktpassage, eine Verkehrsunfallflucht. Beim vermutlichen Aus- oder Einparken wurde ein geparkter VW Golf an der Stoßstange, Kotflügel und Tür hinten links beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Apolda zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell