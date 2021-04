Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation des ID Jena

Jena (ots)

Diebstähle

Unbekannte Täter verschafften sich in einem Tatzeitraum vom 15.04.2021, 15:00 Uhr - 16.04.2021, 16:30 Uhr in Jena, Hermann-Löns-Straße 70, aufunbekannte Art und Weiße Zutritt zum Gelände der dortigen Baustelle und entwendeten dort zwei mittels Stahlkette gesicherte Bockleitern im Wert von circa 500 Euro.

Am Samstag, 17.04.2021, gegen 13:22 Uhr stellte eine 72 jährige den Einbruch in ihren Keller Stauffenbergstraße 18 fest. Der Keller wurde durch den oder die Täter auf unbekannte Art und Weise betreten. Das Blech zur Schließeinrichtung wurdebeschädigt. Danach wurde die untere Türangel entfernt und so die Tür geöffnet. Nach erster Übersicht fehlt nichts.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Sachverhalten, welche sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen werden gebeten sich unter der 03641-810 bei der Polizei Jena zu melden.

