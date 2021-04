Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Randalierend durch Eisenberg gezogen

Eisenberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden von mindestens 7 Fahrzeugen im Steinweg, Am Friedensteich und in der Walther-Rathenau-Straße in Eisenberg die Außenspiegel beschädigt. Durch Beamte der PI Saale-Holzland konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger im Steinweg ermittelt werden. Der Jugendliche stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest mit ihm ergab einen Wert von 1,66 Promille. Der Betrunkene wurde an seine Mutter übergeben. Den Randalierer erwarten nun mehrere Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Der Gesamtschaden wird auf mehrere 1.000 Euro geschätzt.

Weitere Geschädigte und Zeugen zum Vandalismus melden sich bitte bei der PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell