Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf dem Heimweg eingeschlafen

Dornburg (ots)

Die Polizei Saale-Holzland ermittelt gegen eine 39-jährige Skodafahrerin wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Frau war Samstagfrüh übermüdet auf der Bundesstraße 88 in Dornburg mit ihrem Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause unterwegs. Am Abzweig zum Dornburger Berg überraschte sie der Sekundenschlaf. Fortfolgend überfuhr sie die dort befindliche Verkehrsinsel. Glücklicherweise blieben die Fahrerin und auch andere Verkehrsteilnehmer unverletzt. Der Gesamtschaden an der Verkehrseinrichtung und dem Skoda werden auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die Unfallfahrerin wurde nach der Unfallaufnahme durch Bekannte nach Hause gefahren.

