Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auch beim Fahrradfahren gibt es eine Promillegrenze

Stadtroda und Bobeck (ots)

Gleich zwei betrunkene Fahrradfahrer stellten Beamte der PI Saale-Holzland am vergangenen Wochenende fest. Ein 56-jähriger Radfahrer konnte Freitagabend eine Alkoholisierung von 1,89Promille in Bobeck vorweisen. Mit satten 2,05 Promille war Samstagabend sogar ein 36-jähriger Mann mit seinem Fahrrad in der Jenaer Straße in Stadtroda unterwegs. Mit den Zweiradfahrern wurden Blutentnahmen durchgeführt und Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Das Fahrrad statt dem Auto zu nehmen, scheint sicherlich beim Konsum von Alkohol eine gesündere und bessere Alternative zu sein, aber auch hier gibt es Grenzwerte. Die Promillegrenze zum Führen eines Fahrrades liegt in Deutschland bei 1,6 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell