Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geldbörse gestohlen und anschließend ca. 3.000 Euro abgehoben

Stadtroda (ots)

Einer 62-jährigen wurde am Freitagvormittag kurz vor 11:00 Uhr aus dem Verbrauchermarkt in der August-Bebel-Straße 10b in Stadtroda die Geldbörse mit ihrer EC-Karte durch Unbekannte entwendet. Anschließend gelang es den Tätern mit den erbeuteten Zahlkarten der Frau um 10:57 Uhr am Geldautomaten in der Heinrich-Heine-Straße Geld abzuheben. Insgesamt wurde die Geschädigte so um ca. 3.000 Euro gebracht.

Die Polizei weist nochmals daraufhin, Geldbörsen und Handtaschen vor allem bei Einkäufen ordnungsgemäß zu verstauen und nicht unbeaufsichtigt zu lassen! Auch sollte die PIN zur Geldkarte nicht mitgeführt werden!

Hinweise zum Diebstahl oder der Person, welche um 10:57 Uhr Geld am o.g. Geldautomaten abgehoben hat, bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell