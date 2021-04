Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung

Weimar (ots)

Lkw touchiert Zapfsäule an Tankstelle

Am Freitagmorgen befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug das Tankstellengelände der HEM-Tankstelle in Nohra. Beim Verlassen der Tankstelle lenkte der Lkw-Fahrer nach rechts in Richtung Ausfahrt ein. Hierbei schwenkte der Auflieger am hinteren Ende zu weit nach links aus und touchierte eine Zapfsäule. An der Zapfsäule entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Katze überquert Fahrbahn ohne auf den Verkehr zu achten

Aufgrund der Unachtsamkeit einer Katze, ereignete sich am Freitagmittag ein Verkehrsunfall in Mellingen. Ein 44-Jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Karl-Alexander-Straße in Richtung Blankenhainer Straße. Auf Höhe der Blankenhainer Straße musste der Pkw-Fahrer einer Katze ausweichen und fuhr infolgedessen gegen ein parkendes Fahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Katze entfernte sich unversehrt vom Unfallort.

Vorgetäuschter Raub

Am Freitagabend teilte ein 50-Jähriger Mann über den Polizeinotruf mit, dass er soeben am Weimarer Hauptbahnhof überfallen wurde. Laut Angaben des Mannes wurde er von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen und ausgeraubt. Am Hauptbahnhof angekommen, fanden die eingesetzten Beamten das vermeintliche Opfer schlafend auf dem Boden vor. Nachdem der 50-Jährige geweckt wurde, konnten die angeblich entwendeten Gegenstände bei ihm aufgefunden werden. Der Mann gab an, lediglich wieder zurück ins Klinikum zu wollen, wo er bereits am Vormittag stationär aufgenommen wurde. Zum Zwecke der Verbringung täuschte er die Straftat des Raubes vor. Ein Rettungswagen verbrachte den Mann aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung sodann ins Klinikum. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Der Mann muss sich nun wegen des Vortäuschens einer Straftat verantworten.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag gegen 21:10 Uhr fuhr ein 35-Jähriger Jaguar-Fahrer aus Richtung B7 kommend in Richtung Ulla. Ca. 200 m nach dem Ortseingang kam der Mann mit seinem Jaguar in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zuerst die rechts befindliche Bordsteinkante und stieß anschließend vor zwei Begrenzungspfeiler aus Beton. Bei dem Unfall wurden die Bordsteinkante und die Betonpfeiler beschädigt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Jaguar-Fahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab letztlich einen Atemalkoholwert von 0,90 Promille. Nach Beendigung der Unfallaufnahme ging es für den Jaguar-Fahrer mit der Polizei zur Blutentnahme ins Klinikum.

Berauscht unterwegs

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde in Weimar am Sonntag gegen 02:45 Uhr ein 36-Jähriger Pkw-Fahrer beim Führen seines Fahrzeuges unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein Drogenvortest brachte ein positives Ergebnis. Für den Fahrzeugführer war die Reise damit vorläufig beendet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme veranlasst.

Vandalismus durch Graffiti

In den frühen Morgenstunden des 18.04.2021 sprühten unbekannte Täter in der Zeit von 03:18 Uhr bis 06:16 Uhr den Schriftzug "161" mit roter Sprühfarbe an das Goethe Wohnhaus & Nationalmuseum in Weimar. Zeugenhinweise werden unter der 03643/882-0 oder unter pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegengenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell