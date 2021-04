Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 18.04.2021

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 16.04.2021, 05:20 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, August-Berger-Straße. Ein Radfahrer befuhr die August-Berger-Straße in Richtung Zeppelinstraße. Der Radfahrer zog sich die Kapuze über den Kopf und fiel in der Folge über den Lenker des Fahrrades. Der Radfahrer prallte gegen einen abgestellten Pkw Audi. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer schwer verletzt und wurde zur Behandlung in das Robert-Koch- Krankenhaus Apolda verbracht. Der Radfahrer erlitt Verletzungen im Gesicht und eine Gehirnerschütterung. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass der Radfahrer während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Verkehrsunfall ohne Personenschaden

Am 16.04.2021, 11:45 Uhr kam es zum Unfall in Apolda, Erfurter Straße. Der Fahrer eines Lkw Mercedes befuhr die Erfurter Straße in Richtung Oberroßla. Dabei schätzte der verantwortliche Fahrzeugführer den seitlichen Abstand zu einem parkenden Pkw VW Caddy falsch ein und kollidierte beim Vorbeifahren. Beim Unfall entstand ein Schaden von ca. 550 Euro.

Unfallflucht

Am Freitag, 16.04.2021, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Apolda, Straße des Friedens, Marktpassage. Die Geschädigte stellte ihren Pkw VW Golf Plus ordnungsgemäß verschlossen und gesichert auf dem Parkdeck ab. Der Fahrer eines unbekannten Kfz. fuhr beim Ein-oder Ausparken gegen den abgeparkten Pkw VW Golf und verließ danach unerlaubt die Unfallstelle. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Am Pkw der Geschädigten entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro.

