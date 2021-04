Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsüberwachung im ländlichen Raum

Weimarer Land (ots)

Mit mehreren Kontrollstellen im Weimarer Land wollten Polizeibeamte am Donnerstag Verkehrssünder zur Rechenschaft ziehen. Vor einer Kindestagesstätte, in der Ortslage Neumark, führte die technische Verkehrsüberwachung eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr durchfuhren insgesamt 317 Fahrzeuge den gemessenen Bereich. Dabei konnten 48 Verstöße festgestellt werden. Der Spitzenreiter war mit 62 km/h in der 30er-Zone unterwegs. Normalerweise liegt der prozentuale Anteil der Verstöße, im Verhältnis zur Gesamtanzahl der durchfahrende Fahrzeuge, bei 5 bis 7 Prozent. Folglich sind die hier festgestellten Vergehen mit knapp über 15 Prozent überdurchschnittlich hoch. Aber auch in Buttelstedt und Blankenhain wurde Autofahrern auf den Zahn gefühlt. Hier konnten jeweils 11 Fahrzeugführer dabei erwischt werden, als diese den Fuß nicht vom Gas nehmen wollten. Mit 89 km/h und 69 km/h huschten hier die beiden schnellsten Fahrer an den Beamten in der 50er-Zone vorbei. In Hopfgarten gab es im Vorfeld massiv Bürgerbeschwerden, da einige Verkehrsteilnehmer das Schild "Durchfahrt verboten" schlichtweg ignorierten. Dieser Sache nahm sich der zuständige Kontaktbereichsbeamte an. Innerhalb einer halben Stunde, am Donnerstagmorgen und Freitagfrüh, fuhren insgesamt 28 Fahrzeuge verkehrswidrig durch die Straße "Bei der Kirche". Diesmal noch milde gestimmt, wurden die Verkehrssünder bezüglich ihrem Fahrverhalten belehrt. Man kann sagen, dass sie mit einem "blauen Auge" davongekommen sind, allerdings werden aber ab der kommenden Woche die Stellschrauben härter angezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell