Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Geschäftshaus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie ein Zeuge am Donnerstagvormittag der Polizei Saale Holzland mitteilte, verschafften sich Unbekannte widerrechtlich Zutritt zu einem Geschäftshaus in der Eisenberger Fabrikstraße. Der oder die Täter drückten hierbei ein Fenster auf und gelangten so in das Objekt. In diesem lagerten mehrere Gegenstände. In das Visier der Unbekannten gerieten hierbei verschiedene Werkzeuge sowie ein Rasentrimmer. Der entstanden Beute- und Sachschaden ist aktuell noch nicht bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell