Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Baustellencontainer

Jena (ots)

Durch Unbekannte wurde bereits am 07. April 2021 die Tür eines Baustellencontainers in der Lutherstraße gewaltsam geöffnet. Die Mitteilung darüber gab am Donnerstag eine 43-jährige Zeugin. Nach ersten Erkenntnissen haben der oder die Täter jedoch nicht aus dem Innenraum mitgenommen, sodass es beim entstandenen Sachschaden blieb.

