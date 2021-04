Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unaufmerksamkeit führt zum Unfall

Jena (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es Donnerstagnachmittag in der Westbahnhofstraße in Jena. Kurz vor dem Abzweig zur Rathenaustraße musste ein 38-jähriger Fahrer eines Pkw Renault verkehrsbedingt vor einem Fußgängerüberweg halten. Dies bemerkte der dahinter befindliche 53-jährige Fahrer eines Linienbusses zu spät. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, bei welchem sich vier Fahrgäste im Bus leicht verletzten. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

