Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Am gestrigen Tag konnten Ermittlungsbeamte der Polizeiinspektion Apolda bei Durchsuchungen in einer Gartenanlage und in einer Apoldaer Wohnung zwei Aufzuchtanlagen für Cannabis mit insgesamt 74 Pflanzen sowie weitere Betäubungsmittel beschlagnahmen. Vorausgegangen waren umfangreiche Ermittlungen, die zum Erlass von richterlichen Durchsuchungsbeschlüssen führten. Nähere Angaben können aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

Zur Feststellung eines Verstoßes gegen das BtMG kam es in der Nacht des 16.04.2021 gegen 00:50 Uhr in der Bahnhofstraße in Apolda. Bei einer Personenkontrolle wurde bei einer männlichen Person Marihuana sichergestellt. Anzeige wurde dementsprechend gefertigt.

Zu einem Schwelbrand kam es in den Abendstunden in der Ortslage Kromsdorf bei einer dort ansässigen Tischlerei. In einem Silo, wo gehäckselte Holzspäne lagern, kam es zu dem Schwelbrand. Feuerwehren waren vor Ort und löschten das Feuer. Hier wird von einem technischen Defekt einer Häckselmaschine ausgegangen. Die Späne wurden die Nacht über aus dem Silo verbracht, um weitere Glutnester auszuschließen. Schaden am Gebäude entstand nach bisherigem Stand nicht. Der sonstige Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Verkehrsgeschehen

Am 15.04.2021 gegen 12:50 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Schmiedehausen und Escheroda zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Seat befuhr die Straße aus Richtung Escheroda in Richtung Schmiedehausen, als ihm ca. 1km nach der Ortslage Escheroda ein dunkler Pkw Caddy auf seiner Fahrbahn entgegen kam. Er wich diesem Fahrzeug aus, geriet auf die Bankette und fuhr in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich leicht, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer des Pkw Caddy entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Apolda zu melden.

Zu einer Kontrolle eines Fahrradfahrers, welcher mit einem E-Bike der Marke Cube unterwegs war, kam es in den Nachmittagsstunden des 15.4.2021, nachdem dieser Ausfallerscheinungen im Straßenverkehr zeigte. Bei Kontrolle stellte sich heraus, dass dieser unter Einfluss von Alkohol in nicht geringer Menge stand. Eine Blutentnahme wurde im Krankenhaus Apolda durchgeführt und entsprechende Anzeige gefertigt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.04.2021 gegen 05:20 Uhr in der August-Berger-Straße in Apolda. Ein Radfahrer befuhr die August-Berger-Straße in Richtung Zeppelinstraße. Als dieser, nach seinen Angaben, sich die Kapuze auf den Kopf zog, aufgrund anfangenden Regen, fiel dieser über den Lenker seines Fahrrades und vor ein geparktes Fahrzeug. Dabei verletzte er sich schwer und wurde im Krankenhaus behandelt. Bei Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass dieser unter Einfluss von Cannabis stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 20:30 Uhr am 15.04.2021 wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Stobraer Straße in Apolda durchgeführt. Von 285 gemessenen Fahrzeugen gab es 54 Beanstandungen, darunter 5 Bußgelder.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

