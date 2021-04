Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.04.2021

Weimar (ots)

In Kindergarten gefeiert

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag machten sich Unbekannte einen schönen Abend im Kindergarten. Aber nicht nur, dass man sich in der Weimarer Kita traf und gemeinsam trank, worauf das zurückgelassene Leergut schließen lässt, es wurde auch Schaden verursacht. Zum einen durch das gewaltsame Öffnen des Tores, um auf das Gelände zu gelangen und zum anderen beschädigten die Feiernden eine Bank im Garten der Einrichtung.

Werbetafel beschädigt

Mit einem Stein warf ein unbekannter Täter in der Nacht zu Donnerstag das Reklameschild einer Bäckerei am Weimarer Stadtring ein. Durch den Bruch der Scheibe ist das beleuchtete Schild nicht mehr zu gebrauchen. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Brände

In der vergangenen Nacht brannte es an mehreren Stellen der Weimarer City. So wurde gegen 02:30 Uhr der Brand eines Holzunterstandes auf einem Spielplatz in der Wassily-Kandinski-Straße gemeldet. Dem Wetter und schnellem Eintreffen der Beamten vor Ort sei Dank, dass das Feuer sich nicht ausbreiten konnte. Am Stadtring standen heute gegen 06:00 Uhr drei Müllcontainer in Brand. Glücklicherweise waren von dem Feuer lediglich die Mülltonnen betroffen. Schäden an den umliegenden Gebäuden gab es nicht. In beiden Fällen kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es wird um Hinweise zu den möglichen Brandstiftern gebeten. Zeugenhinweise nimmt die PI Weimar unter 03643/882-0 oder pi.weimar@polizei.thueringen.de entgegen.

