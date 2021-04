Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti in und um Kahla

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Mittwochabend meldete ein 58-Jähriger aus Kahla, dass Unbekannte sein Fahrzeug, welches in der Neustädter Straße geparkt war, mit grüner Farbe beschmiert haben. Der oder die Täter "verzierten" die komplette linke Fahrzeugseite mit unleserlichen Motiven. Ebenso wurde der Skoda eines 54-Jährigen aus Löbschütz beschmiert. Wieder mit grüner Farbe und unerkennbaren Motiven brachten die unbekannten Täter die Graffiti auf der Motorhaube des Fahrzeuges an. Und auch die Tür einer Firma im Else-Hänsel-Weg in Kahla wurde als Leinwand genutzt. In den Abmaßen 3m x 1m sprühten der oder die Täter ihre Botschaft an die Wand.

