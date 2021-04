Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gartenlaube aufgebrochen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Den Einbruch in seine Gartenhütte meldete ein 72-Jähriger am Mittwochvormittag der Polizei. Durch einen Nachbar wurde der Mann darauf hingewiesen, dass seine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Baum" in Eisenberg aufgebrochen und durchwühlt wurde. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde eine Tischkreissäge, inklusive zweier Sägeblätter entwendet.

