LPI-J: Hilfsbereitschaft ausgenutzt

Jena (ots)

Einer 86-Jährigen wurde am Mittwochabend um 140 Euro gebracht. Die Frau war in einem Einkaufsmarkt in Jena-Lobeda einkaufen, als sie von einem älteren Herren angesprochen wurde. Dieser bat die Rentnerin ihm Geld zu wechseln. Hilfsbereit wie die 86-Jährige war, nahm sie ihre Geldbörse aus der Tasche, öffnete diese und suchte nach passenden Wechselgeld. Plötzlich greift der unbekannte Mann ebenfalls in das Portemonnaie und wühlte darin rum. Als die Frau wenig später zu Hause angekommen ist und ihre Geldbörse nochmals kontrollierte, musste sie feststellen, dass 140 Euro Bargeld in Scheinen aus dem hinteren Fach entwendet wurden.

