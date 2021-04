Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch verhindert

Jena (ots)

Täter auf frischer Tat ertappte am Mittwochabend ein 48-Jähriger in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena, als der oder die Unbekannte in das Büro einer Firma eindringen wollten. Gegen 17:30 Uhr konnte der Mann Geräusche wahrnehmen und mehrere Schläge gegen seine Tür hören. Als sich der 48-Jährige dann von Innen bemerkbar machte, ergriffen die Unbekannten sofort über das Treppenhaus die Flucht nach außen. Die Polizei ermittelt.

