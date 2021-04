Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorroller entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Kleinkraftrad, welches aber eigentlich nicht mehr fahrtüchtig ist, haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Kahla entwendet. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zum Gelände des 33-jährigen Besitzers und nahmen das ungesicherte Moped, welches mit abgelaufenen Kennzeichen unter dem Vordach des Hauseinganges stand, an sich und entfernten sich unerkannt in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell