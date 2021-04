Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gescheiterter Einbruch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen versuchten Einbruch meldete am Dienstagabend eine 38-Jährige aus Stadtroda. Unbekannte versuchten in der vorangegangenen Nacht die Sicherheitstür eines Geschäftes in der Straße des Friedens aufzuhebeln. Allerdings hielt die Tür stand, sodass der oder die Täter nicht in das Objekt eindringen konnten und lediglich Sachschaden verursachten.

