Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Begegnung mit Gegenverkehr

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zwei Pkw der Marke Dacia stießen am Dienstagvormittag in der Ortslage Oelknitz frontal zusammen. Ein 71-Jähriger befuhr die Umgehungsstraße in Richtung Jena, als er plötzlich in den Gegenverkehr geriet und mit einem entgegenkommenden 67-Jährigen kollidierte. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden. Beide beteiligte Dacias mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

