Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvester vorverlegt?

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine defekte Briefkastenanlage meldet am Dienstagmorgen eine Zeugin aus Kahla. In einem Hinterhaus in der Rossstraße haben unbekannte Täter einen Briefkasten gesprengt. Vermutlich mittels einer Silvesterrakete, welche die Unbekannten entzündeten und in den Briefkastenschlitz steckten, wurde die Detonation herbeigeführt. Hierbei wurde noch ein weiterer Briefkasten beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 200 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell