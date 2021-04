Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegel abgetreten

Jena (ots)

Durch ein krachendes Geräusch wurde die Aufmerksamkeit eines Zeugen am Dienstagabend, gegen 22:45 Uhr, auf den Alexander-Puschkin-Platz in Jena gerichtet. Der Mitteiler konnte zwei bis drei Jugendliche dabei beobachten, wie diese gegen Fahrzeuge traten und sich in Richtung Felsenkellerstraße weg bewegten. Unverzüglich informierte der Mann die Polizei. Als die eingesetzten Kräfte am Ereignisort eintrafen, stellten sie fest, dass der Außenspiegel von zwei Fahrzeugen abgetreten wurde. Die Täter wurden, trotz intensiver Absuche, nicht mehr aufgefunden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell