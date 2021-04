Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Widerrechtliches Einlassbegehren

Jena (ots)

In der Richard-Zimmermann-Straße in Jena versuchte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung zu verschaffen. Als der 46-jährige Bewohner, gegen 15:00 Uhr, die Polizei alarmierte, stand der Unbekannte vor seiner Eingangstür und trat gegen diese. Noch bevor die Polizei vor Ort eingetroffen ist entfernte sich der Täter und ließ eine beschädigte Tür zurück. Warum der Mann in die Wohnung wollte, ist bislang noch völlig unklar. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte der Täter nicht mehr aufgefunden werden.

