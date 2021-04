Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche in Lobeda

Jena (ots)

In der Werner-Seelenbinder-Straße in Jena verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und anschließend in den Kellerbereich. Ein Zeuge meldete sich am Dienstagmorgen bei der Polizei und teilte mit, dass zwei Keller angegriffen wurden. Mit einem unbekannten Werkzeug öffneten der oder die Täter die Schlösser der Kellerboxen und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde allerdings nichts entwendet.

