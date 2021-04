Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressebericht der PI Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 12.04.2021, 23:00 Uhr bis zum 13.04.2021, 16:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter den Außenspiegel und Tür der Beifahrerseite bei einem Pkw Audi, welcher in Apolda, Dr.-Rudi-Moser-Straße, parkend abgestellt war. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auf ca. 100 EUR.

Am 13.04.2021 im Zeitraum von 08:30 Uhr bis 19:10 Uhr wurden von einem in Apolda abgestellten Pkw Picanto, Farbe schwarz, beide Kennzeichentafeln gestohlen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes, Am Weimarer Berg, geparkt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13.04.2021 in den Nachmittagsstunden in der Parkstraße in Apolda. Eine Fahrradfahrerin mit E-Bike, mit Kind im Kindersitz, befuhr den Gehweg in der Parkstraße in Apolda. Vor ihr fußläufig in selbige Richtung befand sich eine weitere Person. Als diese sich umschaute, lief sie, aus nicht geklärter Ursache, vor das Fahrrad. Die Radfahrerin machte eine Vollbremsung, kam aber trotzdem zu Fall. Dabei wurden sie und das mitfahrende Kind schwer verletzt und ins Klinikum nach Jena verbracht. Die Fußgängerin entfernte sich vom Unfallort, ohne Personalien bekannt zu geben.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz Robert-Koch-Straße in Apolda. Hier übersah der Fahrer eines Pkw Opel Astra aufgrund tief stehender Sonne eine Straßenlaterne und fuhr dagegen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer kümmerte sich selbst um ein Abschleppunternehmen. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug in Höhe von ca. 5000 EUR und an der Straßenlaterne in Höhe von ca. 1000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell